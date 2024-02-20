TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek rolünü oynayan Gülsim Ali İlhan, ani vedasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. İlhan, aylar sonra yaptığı açıklamada kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını belirtti. Gönül Dağı oyuncusundan büyük itiraf! Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan ne söyledi? Diziden kendi mi ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI'NDAN KENDİ Mİ AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sorularını yanıtlayan Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı'yla ilgili "Gönül Dağı çok özel bir proje. İnsanların kolay yakalayamadığı uyumu orada yakalamıştık. Bence oyuncu böyle bir vedanın kararını veremez. 'Ben ayrılmak istiyorum' diyerek ayrılan bir oyuncu varsa helal olsun. Ben o değilim... Bence hikaye buraya kadardı. Öyle olması gerekiyordu. Zamanımız oraya kadardı" dedi.

GÜLSİM ALİ İLHAN NE SÖYLEDİ?

"Dilek'in hikayesi devam etseydi oynar mıydın?" sorusuna da cevap veren İlhan, "Dilek'in hikayesi ben çıkmış olsam da devam ediyor. Ayrıldıktan sonra fragmanı izleyince içimden bir parça kopmuş gibi hissettim. Diziye geri dönmem imkansız. Özel bir sahnede yer almak isterdim. Taner ve Dilek'in oğullarıyla olan mutluluğunu görmeyi çok isterdim. Hikayeleri yarım kaldı" ifadelerini kullandı.