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Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonu hakkında merak edilenler araştırılıyor. Dizi, 5. Sezonuyla 7 Eylül Cumartesi 20.00'de ekranlara dönecek. 'Mezarı içinde taşıyana, mezar gerekmez Ciritçi Abdullah… Kefeni ruhuna biçene, kefen gerekmez…' sloganıyla tanıtımı yapılan dizi, izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gönül Dağı, yeni sezon hangi gün başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan bu dizi her cumartesi yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölümü var mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Mezarı içinde taşıyana, mezar gerekmez Ciritçi Abdullah… Kefeni ruhuna biçene, kefen gerekmez…" sloganıyla tanıtımı yayınlanan Gönül Dağı 5. sezon TRT1'de 7 Eylül Cumartesi 20.00'de başlıyor.

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

  • Berk Atan – Taner
  • Gülsim Ali İlhan – Dilek
  • Ecem Özkaya – Zahide
  • Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
  • Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
  • Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
  • Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
  • Gülhan Tekin – Günşıl
  • Feyza Işık – Döndü
  • Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
  • Cihat Süvarioğlu- Ramazan
  • Semih Ertürk- Veysel
  • Nazlı Pınar Kaya – Cemile
  • Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
  • Eser Eyüboğlu – Selami
  • Çiğdem Aygün – Keriman
  • Şebnem Dilligil – Halime
  • Hüseyin Sevimli – Rıfat
  • Zümre Meğreli – Hemşire Elif
  • Hazal Çağlar – Asuman
  • Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
  • Serkan Kuru - Doktor Kemal

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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