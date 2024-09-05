Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gönül Dağı, yeni sezon hangi gün başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan bu dizi her cumartesi yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölümü var mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Mezarı içinde taşıyana, mezar gerekmez Ciritçi Abdullah… Kefeni ruhuna biçene, kefen gerekmez…" sloganıyla tanıtımı yayınlanan Gönül Dağı 5. sezon TRT1'de 7 Eylül Cumartesi 20.00'de başlıyor.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE