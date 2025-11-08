Haberler

Gönül Dağı hangi kanalda oynuyor? Gönül Dağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Gönül Dağı hangi kanalda oynuyor? Gönül Dağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
Gönül Dağı hangi kanalda oynuyor, merak ediliyordu. Gönül Dağı, Anadolu'nun içten atmosferini yansıtan, samimi hikâyeleriyle izleyicilerin kalbinde yer edinen bir aile ve dram dizisidir. Hikâyesi, Anadolu'nun ortasında yer alan küçük bir kasabada geçer ve üç kuzenin hayalleri, dostlukları, aşkları etrafında şekillenir. Peki, Gönül Dağı hangi kanal? İşte, Gönül Dağı dizisinin yayınlandığı kanal bilgileri...

Gönül Dağı hangi kanalda oynuyor? Gönül Dağı, uzun süredir ekranlarda yer alan ve izleyiciden yoğun ilgi gören yapımlardan biridir. Dizi, Anadolu insanının yaşamını ve değerlerini yalın bir dille anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. TRT tarafından yayınlanan yapım, aile yapısına uygun içeriğiyle geniş kitlelere hitap etmektedir. Dizi, ilk bölümüyle 17 Ekim 2020 tarihinde seyirciyle tanışmış ve o tarihten bu yana aynı kanalda yayın hayatını sürdürmektedir.

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Bölgedeki doğal güzellikler, kasaba atmosferini yansıtan sahnelerle birleşerek dizinin görsel bütünlüğünü güçlendirmektedir. TRT 1'in yüksek yapım kalitesiyle desteklenen proje, ekranlarda düzenli olarak yayınlanmaktadır.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN?

Dizi, her Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmektedir. Hafta sonu yayınlanan yapım, geniş bir aile izleyici kitlesine ulaşmakta ve hafta sonu televizyon programlarının önemli yapımlarından biri olarak yer almaktadır. Yayın gününün sabit olması, dizinin takip edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Gönül Dağı hangi kanalda oynuyor? Gönül Dağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Cumartesi akşamları ekranlara gelen bölümler, hem ana hikayedeki gelişmeleri hem de kasabada geçen farklı olayları izleyiciyle buluşturur. Bu düzenli yayın akışı, dizinin istikrarlı bir şekilde sürmesini sağlamaktadır.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Gönül Dağı'nın hikâyesi, Anadolu'nun iç kesimlerinde yer alan hayalî bir kasaba olan Gedelli'de geçmektedir. Dizide, çocukluklarından bu yana uçan bir makine yapma hayali kuran üç kuzenin yaşamları anlatılmaktadır. Taner, hayalperest ve çalışkan bir genç olarak öne çıkar; kasabaya gelen jeolog Dilek'e âşık olur. Bu aşk, dizinin duygusal merkezini oluşturur.

Dizide yalnızca aşk hikâyesi değil, kasabadaki diğer insanların yaşamları da konu edilmektedir. Aile bağları, dostluk, özveri, umut ve dayanışma temaları etrafında gelişen hikâyeler, izleyiciye farklı insani yönler sunmaktadır. Her bölümde farklı bir olay işlenirken ana karakterlerin hayatlarındaki değişimler de izlenir.

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Gönül Dağı'nın yeni bölümleri, her Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlamaktadır. Bölüm süreleri genellikle 2 saate yakın sürmektedir. Bu nedenle dizi, ortalama olarak 22.00 - 22.30 saatleri arasında sona ermektedir.

Bu uzun yayın süresi, dizinin geniş hikâye örgüsünün ayrıntılı bir şekilde anlatılmasına imkân tanımaktadır. İzleyiciler, her hafta aynı saat diliminde diziyi takip ederek hikâyedeki gelişmeleri kesintisiz olarak izleme fırsatı bulmaktadır.

