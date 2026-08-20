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Goldman Sachs, BİST’te Ender Görülen Yapıyla EFOR sermayesinde

Goldman Sachs, BİST’te Ender Görülen Yapıyla EFOR sermayesinde
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Goldman Sachs International, Borsa İstanbul’da işlem gören Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinde 175 milyon adet payla yer almaya başladı. Pay satışına alım opsiyonu yayılma işleminin eşlik ettiği model, hem Türkiye sermaye piyasalarına hem de EFOR’a duyulan güven açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine yansıyan hareket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalarla netlik kazandı. Goldman Sachs International, EFOR’un çıkarılmış sermayesinin yüzde 8,03’üne karşılık gelen 175 milyon adet payla EFOR sermayesinde yer aldı.

İşlemin karşı tarafında, EFOR’un hâkim ortaklık yapısı içinde bulunan Efor Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş. bulunuyor. Taraflar arasında imzalanan düzenleme, klasik bir blok pay satışının ötesinde yapılandırıldı. Pay satışına, uluslararası finans piyasalarında “call spread” olarak bilinen alım opsiyonu yayılma işlemi eşlik etti.

Bu yapı, Efor Grubu’nun uluslararası finansman kaynaklarına erişimini desteklerken Efor Capital’e işlemden kaynaklanan riskini yönetme ve payları vade sonunda geri satın alma imkânını koruma olanağı sağladı.

Türkiye sermaye piyasaları açısından dikkat çekici işlem

Gelişmiş piyasalarda yaygın olarak kullanılan bu tür yapılandırılmış işlemlerin Türkiye’de sınırlı sayıda örneği bulunuyor. Goldman Sachs International ölçeğinde küresel bir finans kuruluşunun, Borsa İstanbul’da işlem gören EFOR’un sermayesinde bu modelle yer alması, işlemi Türkiye sermaye piyasaları açısından dikkat çekici kılıyor.

İşlem, uluslararası yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına yönelik ilgisinin yanı sıra EFOR’un büyüme potansiyeline duyulan güvenin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

KAP açıklamasında işlemin, Efor Holding ile EFOR’un finansal kapasitesini ve mali esnekliğini artırmak; grubun sürdürülebilirlik ve büyüme stratejisini desteklemek amacıyla yapılandırıldığı belirtildi. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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