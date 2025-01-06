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Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!

Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!
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Golden Globes 2025 kazananları belli oldu! Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, 2025 yılı için sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının en başarılı isimlerinin ödüllendirildiği gecede, kırmızı halıdan ödül anlarına kadar unutulmaz anlar yaşandı. Peki, kim hangi ödülü kazandı?

Altın Küre Ödül Töreni 2025, birbirinden iddialı yapımlar ve performanslar arasında zorlu bir yarışa sahne oldu. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde kazananlar büyük bir merakla bekleniyordu. Özellikle geceye damga vuran sürprizler ve etkileyici konuşmalar, törenin unutulmaz anları arasında yer aldı. Altın Küre 2025 kazananları kadar, kırmızı halı görüntüleri ve ünlülerin göz alıcı stilleri de gündem oldu. Peki, Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!

GOLDEN GLOBES 2025 KİM, HANGİ ÖDÜLÜ KAZANDI?

Herhangi Bir Sinema Filminde Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Televizyon Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Müzikal veya Komedi Jean Smart, "Hacks"

Herhangi Bir Sinema Filminde Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı Kieran Culkin, "A Real Pain"

Televizyon Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Drama Hiroyuki Sanada, "Shogun"

Televizyon Dizilerinde Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Bir Televizyon Dizisinde Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı Tadanobu Asano, "Shogun"

Televizyon Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Müzikal veya Komedi Jeremy Allen White, "The Bear"

En İyi Senaryo - Sinema Filmi Peter Straughan, "Conclave" - Kazanan

Televizyonda Stand-Up Komedi Dalında En İyi Performans Ali Wong, "Single Lady"

En İyi Sinema Filmi - İngilizce Olmayan Dil "Emilia Pérez"

Televizyon İçin Yapılan Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi veya Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu Performansı Colin Farrell, "The Penguin"

Televizyon için Yapılan Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi veya Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu Performansı Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Müzikal veya Komedi Demi Moore, "The Substance"

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Müzikal veya Komedi Sebastian Stan, "A Different Man"

En İyi Sinema Filmi - Animasyon "Flow"

En İyi Yönetmen - Sinema Filmi Brady Corbet, "The Brutalist"

En İyi orjinal Film Müziği - Trent Reznor, Atticus Ross, "Challengers"

En İyi orjinal Şarkı - Sinema Filmi "El Mal," Clément Ducol, Camille ve Jacques Audiard ("Emilia Pérez "den)

Sinematik ve Gişe Başarısı "Wicked"

En İyi Televizyon Sınırlı Dizisi, Antoloji Dizisi veya Televizyon İçin Yapılan Sinema Filmi "Baby Reindeer"

En İyi Televizyon Dizisi - Komedi veya Müzikal "Hacks"

Televizyon Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Drama Anna Sawai, "Shogun"

En İyi Televizyon Dizisi - Drama "Shogun"

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Drama Fernanda Torres, "I'm Still Here"

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Drama Adrien Brody, "The Brutalist"

En İyi Sinema Filmi - Drama "The Brutalist"

En İyi Sinema Filmi - Müzikal veya Komedi "Emilia Pérez"

ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİ'NDEN GÖRÜNTÜLER

Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!Selena Gomez kırmızı halıya çıkmadı ancak daha sonra nişanlısı Benny Blanco ile birlikte etkinlikte görüldü.

Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!İskoç aktör ve yazar Richard Gadd, Netflix dizisi Baby Reindeer ile aday gösterildi.

Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!Nikki Glaser, bu yılki Altın Küre sunuculuğu görevinde Ricky Gervais oldu.

Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler!

Nicole Kidman, erotik drama Babygirl'deki rolüyle en iyi drama oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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