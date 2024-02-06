Gökhan Zan anma törenine katılan yetkililere tepki gösterdi: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada

Hatay'da depremin yıl dönümünde, resmi törene katılan yetkililere tepki gösteren eski futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada" dedi.

HATAY'DA İKİ AYRI ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için Hatay'da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi.

TÖRENE SAĞLIK BAKANI KOCA VE CHP LİDERİ ÖZEL DE KATILDI

Köprübaşı'ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Yunus Emre Parkı'ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

"3 GÜN BİZİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Buradaki resmi anma törenine iktidar yetkililerin katılmasına tepki gösteren eski milli futbolcu Gökhan Zan, "3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" dedi. Öte yandan Zan, törende atılan sloganı engellemek isteyen polisle de tartıştı.