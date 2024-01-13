Gökhan Delen kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Üsteğmen Gökhan Delen kimdir?

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Delen'in bekar olduğu ve 2'si kız 4 kardeşi olduğu öğrenildi. Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Üsteğmen Gökhan Delen kimdir?

PİYADE ÜSTEĞMEN GÖKHAN DELEN KİMDİR?

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Delen'in bekar olduğu ve 2'si kız 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.