Selin Ciğerci ile ikinci kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Programda çok özel açıklamalarda bulunan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile ayrılık nedenlerini ilk kez anlattı. Peki, Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi aldattı mı? Gökhan Çıra kiminle aldattı? İşte detaylar...

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Haberler.com YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunan Çıra, Selin Ciğerci ile ayrılık nedenini ilk kez anlattı. Selin Ciğerci ile ikinci kez evlenip boşanan Gökhan Çıra'nın ayrılık açıklaması merak konusu oldu. Peki, Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi aldattı mı? Gökhan Çıra kiminle aldattı? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÇIRA SELİN CİĞERCİ'Yİ ALDATTI MI?

Gökhan Çıra Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak Selin Ciğerci ile evliliklerini neden sonlandırdıklarını anlattı. Çıra, " 9 sene boyunca Selin'i hiç aldatmadım aldattığım gün gelip Selin'e seninle boşanmamız gerekiyor dedim. Aldattığımı söyledim ve boşandık." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÇIRA KİMİNLE ALDATTI?

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Selin Ciğerci'yi aldattın mı?" sorusunu yanıtlayan Gökhan Çıra, "9 Sene hiç aldatmadım. Aldattığım gün "Ben seni aldatıyorum boşanmamız gerekiyor" dedim. Ben ona hiç yalan söylemedim. Selin'e eğer bir gün senden gidersem eğer seni aldatırsam gelip sana söylerim, boşanırız demiştim. Ben baskıyı kaldırabilen bir insan değilim. Son zamanlarda kıskançlık yaşayınca yeter artık dedim ve kavga ettik. Bir boşlukta oluyor insan benim aldatmam da o boşlukta oldu." ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Öfke problemin var mı?", "Hırslı bir adam mısın?", "Futbol mu seni bıraktı, sen mi futbolu bıraktın?", "Biseksüel misin?", "Selin Ciğerci'yi aldattın mı?", "Taşıyıcı anne olayıyla çocuk sahibi olmanıza ne engel oldu?" ve "Asker konvoyu olayında neler yaşandı?" sorularına tüm içtenliğiyle cevap verdi.