Şahane Hayatım dizisinde Didem karakterini canlandıran Gökçe Eyüboğlu, gösterdiği performansla beğeni toplayan ve hakkında araştırmalar artan oyuncu merak ediliyor. Gökçe Eyüboğlu kimdir? Gökçe Eyüboğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Didem Eyüboğlu, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğundan beri oyunculukla ilgilenen Eyüboğlu, ortaokul yıllarında yazdığı oyunlarla dikkat çekmiş ve bu oyunlar okul sahnelerinde sergilenmiştir. Okul hayatının ilerleyen dönemlerinde de tiyatro kulüplerinde aktif olarak yer almıştır.

Gökçe Eyüboğlu, aynı zamanda Kamu Yönetimi mezunu olup, 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde sahne sanatları eğitimi almaya başlamıştır. Bu süreçte Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi deneyimli isimlerle çalışarak sahne sanatları üzerine yeteneklerini geliştirmiştir. Ayrıca, sektörün önde gelen isimlerinden Murat Atıl, Sungun Babacan gibi isimlerden diksiyon ve seslendirme eğitimleri almıştır.

Oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi devam eden Eyüboğlu, Merve Taşkan ve Deniz Erdem gibi isimlerle çalışarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Son olarak, Küçük Prens müzikalinde metin ve şarkı sözü yazarı olarak yer alırken aynı zamanda oyunculuk yapmıştır. Ayrıca, bir arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryo TRT TV filmleri projesi kapsamında çekilmiştir.

Oyuncu, FOX kanalında üç sezon boyunca yayınlanan ve 81 bölüm süren "Kadın" dizisinde canlandırdığı Ceyda karakteri ile Faruk Öztimur Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bu roldeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Son olarak, "Mutluyduk Belki Bugüne Kadar" adlı tiyatro oyununda "Eva" karakterini canlandırarak 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. 2020-2021 sezonunda FOX'ta yayınlanan "Zümrüdüanka" dizisinde "Deniz Akbaş" karakterini, daha sonra ise 2021-2022 sezonunda yine FOX'ta yayınlanan "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde "Sanem Cevher" karakterini canlandırdı.