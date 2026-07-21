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Arnavutköy'de akıl almaz anlar: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı

Arnavutköy'de akıl almaz anlar: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
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Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, park halindeki kamyonetin kasasına kafasını defalarca vurduktan sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın o anları cep telefonuyla kaydedildi.

Arnavutköy'de bir şahıs, iddiaya göre alkolün etkisiyle kafasını defalarca park halindeki kamyonetin kasasına vurdu. Bir süre sonra yere yığılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs sokakta yürüdükleri sırada şahıslardan biri, alkolün etkisiyle kendisini park halindeki kamyonetin kasasına vurmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kafasını defalarca metal kasaya vuran şahıs, kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi

Bölgeye gelen polis ve bekçi ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı çevrede bulunan vatandaşlar ve yanındaki arkadaşı şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, şahsın kafasını kamyonetin kasasına defalarca vurduğu ve ardından yere yığıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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