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Greenwood siftah yaptı

Greenwood siftah yaptı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez Gornik Zabrze maçında giydi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken yeni transfer Mason Greenwood da süre aldı. 

MÜCADELEYE YEDEK BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin 4 yıllık anlaşma sağladığı ve 16 Temmuz'da İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu, takımının ilk maçına yedek başladı. 

İLK KEZ FORMA GİYDİ 

Greenwood, mücadelenin 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu bugün ısınma bölümünde de taraftarların ilgi odağı olurken, maça girdiği dakikada da yoğun alkış aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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