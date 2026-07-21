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20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı

20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı
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Sakarya'da 20 yaşındaki oğlunu evde asılı bulan baba, cenaze aracının kapısına dayanarak gözyaşlarına boğuldu. Olay Adapazarı'nda meydana geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 20 yaşındaki çocuğunu evde kendini asmış halde bulunan babanın cenaze aracının kapısına dayanarak feryat etmesi yürekleri dağladı.

Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki genci doğalgaz borusuna asılı halde gören komşuları durumu 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi'ne ve aileye bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine evine gelen baba, oğlu S.S'yi iple doğalgaz borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler ve Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemelerde bulunup S.S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni evinden çıkartıldıktan sonra cenaze aracına bindirilen gencin, babasının "Yavrum nereye gidiyorsun, kalksana" feryatları ise yürekleri dağladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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