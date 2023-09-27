Sosyal medya platformu üzerinde içerik üretmekte olan Gizem Savage hakkında birçok detay merak ediliyor ve Gizem Savage kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok soru araştırılıyor. Peki, Gizem Savage kimdir? Gizem Savage kaç yaşında, ne iş yapıyor? Gizem Savage İnstagram hesabı ne?

Gizem Savage kimdir? Sorusu, takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Gizem Savage kaç yaşında, ne iş yapıyor? Gibi sorular dabu kapsamda sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İnternet üzerinde içerik üretmekte olan Gizem Savage'ın gerçek adı da araştırılıyor. Peki, Gizem Savage kimdir? Gizem Savage kaç yaşında, ne iş yapıyor? Gizem Savage İnstagram hesabı ne?

GİZEM SAVAGE KİMDİR?

Gizem Savage'ın gerçek adı Gizem Bağdaçiçek'dir. Gizem Bağdaçiçek Türk sosyal medya fenomenidir. 1992 yılında dünyaya gelen Gizem Bağdaçiçek daha öncesinde futbolcuların mesajlarını magazin dünyasına taşıması ile gündeme gelmişti. Fiziği ve yüz güzelliği ile dikkat çeken içerik üreticisinin estetiksiz hali de sosyal medya üzerinde oldukça tartışma yaratmıştı.

Gizem Bağdaçiçek