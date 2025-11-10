Gizem Pelit'in eşi Hasan Unutmaz kimdir? Kış Kızı'nın eşi Hasan Unutmaz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gizem Pelit'in hayatındaki yeni dönemin adı, eşi Hasan Unutmaz. Sosyal medya ve magazin gündeminde merak edilen çiftin özel hayatı, takipçilerin ilgisini canlı tutuyor. Peki, Hasan Unutmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne işle uğraşıyor? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor...

GİZEM PELİT KİMLE EVLENDİ?

Gizem Pelit, uzun süren birlikteliğini resmiyete dökerek 20 Nisan 2025 tarihinde Hasan Unutmaz ile evlendi. Çiftin düğünü, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından yakından takip edildi. Evli çift, İstanbul'a taşınarak yeni hayatlarını burada kurdu ve paylaşımlarında sıkça bu yeni yaşamlarına dair detaylara yer veriyor.

HASAN UNUTMAZ KİMDİR?

Hasan Unutmaz, sosyal medya ve magazin gündeminde özellikle eşi Gizem Pelit ile olan ilişkisiyle tanınan bir isim. Profesyonel kariyeri ve mesleki detayları kamuoyuna geniş şekilde yansımamış olsa da, eşinin sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer almasıyla takipçilerin dikkatini çekiyor. İstanbul'da eşiyle birlikte kurduğu yaşam ve sosyal medya varlığı, onun adının duyulmasında önemli bir rol oynuyor.

GİZEM PELİT KİMDİR?

Sosyal medyanın renkli dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Pelit, nam-ı diğer "Kış Kızı" (gizoo.07), özellikle TikTok platformundaki samimi ve eğlenceli içerikleriyle tanınıyor. Fenomen, sadece sosyal medyada değil, televizyon dünyasında da adından söz ettirmeye başladı.

Son dönemlerde kişisel yaşamındaki büyük değişiklikler ve profesyonel adımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer buluyor. Pelit, sosyal medya kitlesini televizyon ekranına taşımak adına Gelin Evi programına katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenomenin hem özel hayatındaki gelişmeler hem de profesyonel adımları, takipçileri ve medya tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

GİZEM PELİT KAÇ YAŞINDA?

Gizem Pelit, 1 Aralık 1998 doğumlu ve 26 yaşında. Genç yaşına rağmen sosyal medya ve televizyon dünyasında önemli bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. 26 yaşındaki Pelit, enerjisi ve samimiyetiyle hem sosyal medya hem de televizyon platformlarında kendine sağlam bir yer edindi.

GİZEM PELİT NERELİ?

Fenomenin doğum yeri ve memleketi Antalya. Hayatının önemli bir kısmını bu şehirde geçiren Pelit, aile yaşantısı ve geçmişiyle ilgili paylaşımlarını sıkça takipçileriyle buluşturuyor. Son yıllarda ise hayatında aldığı kararlarla, özellikle evlilik sonrası İstanbul'a taşınarak yaşam merkezini değiştirmiştir.

GİZEM PELİT NE İŞ YAPIYOR?

Gizem Pelit, sosyal medya fenomenliği ile tanınmasının yanı sıra televizyon kariyerine de adım attı. Fenomen, Gelin Evi programında yarışmacı olarak yer alıyor ve sosyal medya kitlesini televizyon ekranına taşıyor. Ayrıca, Pelit geçmişte otelcilik ve gastronomi alanlarında da çalışmış; mutfak ve sunum deneyimleriyle dikkat çekmiştir. Sosyal medyadaki içerikleri, televizyon performansı ve kişisel yaşamındaki değişiklikler, onun kariyerinde farklı alanlarda adından söz ettirmesine imkan sağlıyor.