Giorgia Meloni kimdir? Meloni kaç yaşında, nereli?

Giorgia Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran bakışlarının fark edildiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Meloni'nin diğer liderlere mesafeli tavırları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise samimi duruşu dikkat çekti. Söz konusu an, sosyal medyada hızla yayılarak en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Gündeme hayran bakışlarıyla imzasını atan Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında ve nerelidir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

GIORGIA MELONI KİMDİR?

Giorgia Meloni, 15 Ocak 1977'de Roma'da doğmuş İtalyan bir siyasetçi ve gazetecidir. İtalya'nın Kardeşleri adlı milliyetçi muhafazakâr siyasi partinin lideri ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi'nin başkanı olarak bilinir. Siyasi kariyerine gençlik yıllarında aktif olarak katılarak başlayan Meloni, Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükûmetinde Gençlik Bakanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Genç İtalya adlı gençlik örgütünün başkanlığını yapmıştır.

Meloni, İtalya Temsilciler Meclisi'nde 2006 yılından beri görev yapmaktadır. Siyasi duruşu, sıklıkla yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile eleştirilmiştir. Göçmen karşıtı ve aşırı sağcı olarak tanınan Meloni, "Büyük Yer Değiştirme" adlı komplo teorisini desteklemekte ve Afrika'dan Avrupa'ya planlanmış kitlesel bir göçle İtalyan nüfusunu azaltıldığına inandığı iddialar öne sürmektedir.