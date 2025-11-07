Gençlerbirliği Başakşehir hangi kanalda? Gençlerbirliği Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gençlerbirliği Rams Başakşehir maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Rams Başakşehir Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gençlerbirliği Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği Rams Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Gençlerbirliği Rams Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Başakşehir maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Gençlerbirliği Başakşehir maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD TV platformundan canlı Gençlerbirliği Başakşehir maçını izleyebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.