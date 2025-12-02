Haberler

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Güncelleme:
Bir süredir kanser tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yoğun bakıma alındığı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ancak Başkan Durbay'ın durumunun kritik olmadığı, yalnızca tedavi sürecindeki ilaç değişimi nedeniyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.

  • Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi nedeniyle 1 Aralık Pazartesi günü Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
  • Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Durbay'ın genel durumu iyi ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilecek.
  • Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser hastalığı sebebiyle rutin olarak geldiği Manisa Şehir Hastanesinde gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapan Şehzadeler Belediyesi tarafından "Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir" denildi.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin kanser tedavisi olarak geldiği Manisa Şehir Hastanesinde doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alındı. Kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle yoğun bakıma alınan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Başkan Durbay'la ilgili Şehzadeler Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamada "Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" denildi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına memleketinde başlayan Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. Ardından 2024'te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durbay, aynı üniversitenin İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi. 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem boyunca CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Durbay, Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahan Kartal - Yaşam
500
