Gemi faciasında dikkat çeken iddia: Mürettebat Pakistanlıydı, yolcuları anlamadılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 237 kişinin kurtarıldığı facianın ardından kaptan ve 7 mürettebat gözaltına alınırken, yolcuların mürettebatla ilgili anlattıkları dikkat çekti.

“MÜRETTEBAT PAKİSTANLIYDI, TÜRKÇE ANLAMIYORLARDI"

Kazadan sağ kurtulan yolculardan İbrahim Canbolat, gemideki mürettebatın Pakistanlı olduğunu ve yolcuların uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürdü.

Canbolat, mürettebatın Türkçe söylenenleri anlamadığını belirterek, geminin su aldığını fark ettiklerinde görevlileri uyardıklarını ancak gerekli müdahalenin yapılmadığını iddia etti.

“BİZ ALIŞKINIZ" DEDİLER

Canbolat'ın anlatımına göre yolcuların uyarılarına rağmen gemi yoluna devam etti. Su sızıntısının artması üzerine görevlilerin “Biz alışkınız, bu durum normaldir” şeklinde karşılık verdiğini öne süren Canbolat, geminin daha sonra ciddi şekilde su almaya başladığını söyledi.

Yolcu, facia sırasında görevlilerin can yeleklerini dağıtmadığını ve bazı yolcuların kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

YOLCULAR “BU HAVADA GİDİLMEZ" DİYE UYARMIŞ

Bir başka yolcu Ümit Saygılı da deniz şartlarının elverişsiz olduğunu savunarak, gemi hareket etmeden ve seyir sırasında personeli uyardıklarını anlattı.

Saygılı, su sızıntılarının ardından geminin geri dönmeye çalıştığını, bu sırada camların patlamasıyla içeriye hızla su dolduğunu ve büyük bir panik yaşandığını belirtti.

7 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Kazanın ardından gemi kaptanı ile birlikte 7 mürettebat gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden 7 kişinin yanı sıra kayıp 23 kişiye ulaşılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazanın kesin nedeni ise yürütülen adli ve idari soruşturmanın ardından netleşecek. Geminin bir cisme çarpmış olabileceği ihtimali de araştırılıyor.