Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Şubat 2024'te yayınlanan 264. Haftada Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Melek Kızgın 'Karadeniz Nokulu' için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

1318. bölümde çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

Tuğba: 19 puan

Yeşim: 13 puan

Selda: 6 puan

Melek: 5 puan