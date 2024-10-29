Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? 29 Ekim Salı neler oldu? Herkes tarafından araştırılıyor. Yarışmanın formatı gereği gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırmamak için Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı burada. Peki, Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! 29 Ekim Salı Gelinim Mutfakta canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aysun Kuşatan, Ezgi Yıldırım, Seren Işık ve Beyzanur Ateş "Mantı Çiçeği Böreği" için yarıştı!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!

ASLI HÜNEL SUNUYOR

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Aslı Hünel oldu.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir. 12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Diskografi

Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)

Derleme albümleri

Rengarenk (2016)

EP'leri

Aşk'la Yaşayalım (2013)

Single'ları

"Ayarsızım" (2021)

"Sade ve Sakin" (2021)

"Aynalı Körük" (2022)

"Sen Unuttun" (2022)

Filmografisi

TV programları

Yıl Yapım Rol Notlar Kanal

2021-günümüz Gelin Evi Kendisi Sunucu Show TV