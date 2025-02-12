Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta'nın 12 Şubat Çarşamba günkü bölümünde kim birinci oldu, altını kim kazandı? Günün sonunda en yüksek puanı alarak birinciliği kim elde etti, merak edilen soruların yanıtları araştırılıyor.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 11 Şubat Salı günkü bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ŞUBAT PUAN DURUMU

IŞIL - 21 PUAN

DUYGU - 21 PUAN

ŞİRİN - 12 PUAN

EZGİ - 9 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
img

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
img

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

Gözler 11 Nisan'a çevrildi! İmamoğlu'yla ilgili ses getirecek gelişme
Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.