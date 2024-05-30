Gelinim Mutfakta'nın 30 Mayıs 2024 tarihli yeni bölüm tanıtımı merakla bekleniyor. Programın yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Son bölümde yaşananlar ve yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları veren tanıtım, izleyicilerin ilgisini çekiyor. GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1399. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kıymet gelin kayınvalidesi ile büyük bir tartışma yaşıyor.

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