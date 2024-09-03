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GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?

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3 Eylül 2024 tarihli Gelinim Mutfakta programının canlı yayını ve sonuçları merakla bekleniyor. Programda kimin kazandığı, sunucunun değişip değişmediği ve Nursel Ergin'in neden olmadığı konuları gündeme geliyor. İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta programının 3 Eylül 2024 tarihli bölümünün canlı izleme linki ve günün kazananı merak konusu oldu. Yarışmanın sonucunu ve dikkat çeken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın 3 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm tanıtımı merakla bekleniyor. Programın yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

KANAL DCANLI İZLEME LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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