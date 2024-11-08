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Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu?

Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu?
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Gelin Evi programında heyecan doruktaydı. 8 Kasım tarihli yayında haftanın birincisi belirlendi. Gelin Evi programının 8 Kasım tarihli bölümünde haftanın birincisi kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmada heyecan dolu anlar yaşanırken, gelinler arasındaki rekabet izleyenleri ekran başına kilitledi. Haftanın birincisinin kim olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nde bu haftanın kazananı ve ödülü kimin aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 8 Kasım tarihli bölümde heyecan dolu anlar yaşanırken, gelinler arasındaki tatlı rekabet izleyicileri ekran başına topladı. Haftanın finalinde gelinler, en iyi dekorasyon, en lezzetli yemekler ve genel sunum becerileri ile birbirlerini değerlendirdi. Peki, Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Gelin Evi'nde haftanın birincisi Gökçe gelin oldu.

Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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