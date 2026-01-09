Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 2026 Tarihinde Düzenlenecek

Türkiye'nin evlilik ve düğün sektöründeki önemli organizasyonlarından Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, 5 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenecek. Organizasyon, Ferhat Muğurtay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün üstlenirken, etkinlikte düğün sektörü temsilcilerinin yanı sıra sanat, siyaset ve magazin dünyasından birçok isim bir araya gelecek.

Gelin Damat Dergisi Ödülleri'ne, evlilik ve düğün sektöründe faaliyet gösteren firmalar başvurabiliyor. Başvurular www.gelindamat.com adresi üzerinden alınırken, ödüller dergi editörlerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini bulacak.