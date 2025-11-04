Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Haberler

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bölgenin riftleştiğini, bu durumun da kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olduğunu belirten Görür, "Dikkatli olunmalı" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de sarsılmaya devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından dün saat 23.23'te bu kez 4.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Bu sarsıntının derinliği 4,91 kilometre olarak belirlendi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: DİKKATLİ OLUNMALI

Sındırgı'da peş peşe gerçekleşen depremlere ilişkin yorumunu paylaşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Sındırgı'nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı'da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir.

Umut Halavart
