Gebze'de yıkılan binada kaç kişi öldü? SON DAKİKA! Kocaeli'nde bina neden yıkıldı?

Gebze'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı bina, ilçede büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı. Enkaz altında kalanlar, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları ve binanın çökme nedeni merak konusu oldu. Peki, olayda son durum ne, enkazdan kimler sağ olarak çıkarıldı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GEBZE'DE YIKILAN BİNADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Gebze'de çöken 7 katlı binada 5 kişilik bir ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti. İlk olarak 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ardından arama kurtarma ekipleri, baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Böylece binada enkaz altında kalan 5 kişilik ailenin

yalnızca bir üyesi hayatta kaldı.

GEBZE'DE YIKILAN BİNADA SON DURUM NEDİR?

Gebze'deki enkazda yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Yüzlerce kişiden oluşan ekipler, molozları kovalar ve vinç desteği ile çıkararak çalışmaları tamamladı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 kişi görev yaptı; 161 kurtarma aracı, 6 arama köpeği ve 10 sismik enkaz altı görüntüleme cihazı kullanıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, binanın enkazında kalan aile fertlerinden 4'ünün cansız bedenine ulaşılmış ve 1 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Çevredeki 12 bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı ve bazı aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesislerinde misafir edildi.

KOCAELİ'NDE BİNA NEDEN YIKILDI?

Mevcut bilgilerde binanın yıkılma nedeni kesin olarak belirtilmemekle birlikte, olay Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Olay yerinde yapılan çalışmalar, binanın enkazında yoğun hasar ve moloz yığını bulunduğunu ortaya koyuyor.

Arama kurtarma ekipleri, kolonları güçlendirip, beton blokları vinçlerle çıkararak çalıştı. Bölgedeki diğer 12 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Enkaz kaldırma ve inceleme çalışmaları, savcılığın denetiminde devam edecek. Bu durum, binanın yapısal sorunları veya başka teknik nedenlerden dolayı çökmüş olabileceğine işaret ediyor.