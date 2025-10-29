Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

"İÇERİDE 5 KİŞİLİK BİR AİLE VAR"

Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürerken olay yerine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

"BAŞVURUMU YAPTIM" DEDİ, VALİ CEVAP VERMEDİ

Vali Aktaş açıklama yaparken araya giren bir vatandaş, "Yandaki kırmızı binanın sahibiyim. 2.5 ay önce başvurumu yaptım" ifadelerini kullandı. Vatandaşa cevap vermeye Vali Aktaş, basın toplantısını apar topar sonlandırdı.