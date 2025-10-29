Haberler

Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında 5 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olay yerinde açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bir vatandaşın "2,5 ay önce başvurumu yaptım" sözleri üzerine basın açıklamasını yarıda kesti.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü.
  • Enkazda 5 kişilik bir aile olduğu teyit edildi.
  • Vali İlhami Aktaş, bir vatandaşın başvurusunu hatırlatması üzerine basın toplantısını sonlandırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

"İÇERİDE 5 KİŞİLİK BİR AİLE VAR"

Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürerken olay yerine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

"BAŞVURUMU YAPTIM" DEDİ, VALİ CEVAP VERMEDİ

Vali Aktaş açıklama yaparken araya giren bir vatandaş, "Yandaki kırmızı binanın sahibiyim. 2.5 ay önce başvurumu yaptım" ifadelerini kullandı. Vatandaşa cevap vermeye Vali Aktaş, basın toplantısını apar topar sonlandırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Gündem
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hele duruuun . Bunlar zamanı gelince hiç bir şeye cevap veremeyecekler .

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

milyonlarca konut yaptılar bre utanmaz arlanmaz

yanıt10
yanıt24
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Zoru gördü mü topuklarlar.

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Başvurusunu yaptıysa valiye mi yaptı bakalım. Bu tip şeyler belediyenin görevi değil mi

yanıt22
yanıt20
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Olan yine canlara oldu.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.