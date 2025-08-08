Gazze'de son durum nedir? Netanyahu'nun Gazze planı ne?

Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgal edilmesi planını resmen onayladı. Beklentilerin aksine, Gazze Şeridi'nin tamamı yerine yalnızca kuzeydeki Gazze kentine odaklanılması dikkat çekti. Peki, Gazze'de son durum ne? İsrail'in Gazze işgal planı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

GAZZE'DE SON DURUM NE?

İsrail'in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alıyor. Bölge, uzun süredir İsrail ordusunun saldırıları ve "tahliye emirleri" altında bulunuyor. Buna rağmen yaklaşık 1 milyon Filistinli, tüm zorluklara karşın kuzeyde yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Onaylanan işgal planı, bu 1 milyon Filistinlinin zorla orta kesimlere göç ettirilmesini hedefliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca yerinden edilen halk, bir kez daha topraklarını terk etmek zorunda kalacak.

Gazze'de son durum, sivillerin altyapının olmadığı, çadır kurmaya bile yer bulunmayan dar alanlara sıkıştırılması anlamına geliyor. BM de bölgede "güvenli yer" bulunmadığını defalarca vurguladı.

Gazze Şeridi'nin yüzde 88'inin halihazırda İsrail işgali veya "tahliye emri" altında olduğu belirtiliyor. Orta kesimlere sıkışacak sivillerin, İsrail'in hava saldırılarından kurtulması mümkün görünmüyor.

NETANYAHU'NUN GAZZE PLANI NE?

İsrail basını her ne kadar Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini istediğini yazsa da şimdilik bu Gazze kentiyle sınırlandırılmış durumda.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti. İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.