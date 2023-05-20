Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. İşte, Gaziantep UFO iddiası görüntüleri izle! (VİDEO) Son dakika! Gaziantep Havalimanı UFO videosu izle!

Gaziantep UFO iddiası görüntüleri izleme linki araştırlıyor. Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Uçuşların iptal olması nedeniyle yüzlerce yolcu saatlerce bekledi. Son gelen bilgilere göre, 12 saatin ardından bazı uçuşlar gerçekleşmeye başladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Gaziantep UFO iddiası görüntüleri izle! (VİDEO) Son dakika! Gaziantep Havalimanı UFO videosu izle! araması yapıyor.

GAZİANTEP UFO İDDİASI GÖRÜNTÜLERİ İZLE!

Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

YÜZLERCE YOLCU SAATLERCE BEKLEDİ

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldı.

12 SAAT SONRA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten bazı seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Gaziantep'e yapacağı seferler gerçekleşti.