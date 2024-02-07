Gaziantep'te Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar Dualarla Anıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde şehitleri anma ve mevlit programları gerçekleştirildi, afette yaşamını yitiren vatandaşlar dualarla anıldı.

Bu kapsamda İslahiye'de kaymakamlık bahçesinde saat 04.17'de düzenlenen ilk törende depremde yaşananlar ve bölgede yapılan çalışmaları kapsayan sinevizyon gösterisi yapıldı. Programın devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Depremlerden etkilenen bir diğer ilçe olan Nurdağı'nda mevlit programı yapıldı. Burada, Başkan Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile il protokol üyeleri hazırlanan çadırlarda afetzedelere yemek dağıttı.

Şahin: "Toparlanma sürecini hızlı bir şekilde yönettik."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'deki şehitleri anma programında yaptığı konuşmada, depremin yaşanmasının ardından bütün bir milletin ellerinde ne varsa gönderdiğini belirterek, şunları söyledi:

"72 saatin ne anlama geldiğini öğrendik. İlk 72 saatte ses gelmesini, mucizeyi bekledik. Herkesin nasıl büyük mucizeyi gerçekleştirdiğini gördük. O gece yaşananlar hafızamızda. Yolları tamir etmemiz gerekiyordu. Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan arama kurtarma faaliyetinin de lojistik desteği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üzerinden olmak zorundaydı çünkü tek açık hat burasıydı. Nurdağı'nda ki ana kavşak tam bir kördüğümdü. En hızlı çadır, en hızlı konteynıra geçişi Gaziantep yaptı. Bir tuvaletin ne kadar kıymetli olduğunu, bir damla su olmadığında hayatın olmadığını gördüm. Çok hızlı bir toparlanma sürecini yönettik. Geldiğimiz noktada hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve güçlü liderliğinde bütün bakanlara teşekkür ediyorum. Bütün partilerimizin milletvekillerini seferber olduğunu gördük."

"İyileşme dönemine geçeceğiz."

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının devamında artık iyileşme sürecine girildiğini aktararak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bizim torunlarımız bu acıyı yaşamamalı. Bizim çektiğimizi çekmemeli. Bu yüzden tam bir bilimsel çalışmayla yeni Nurdağı ve İslahiye'nin nasıl kurulması için çalışma başlattık. Bölgenin dirençli, güvenli olması için, yeşil ekonomiyle güçlenmesi için neler yapılması gerekse bunu çalıştık. Bilimsel bakarak akılla çalıştık. Devletin bütün valileri, gücü, partilerin milletvekilleri buradaydı. Büyük bir dayanışma gösterdik. Bu büyük milletin evladı olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Yeniden bu ruh ve imanla yeniden bismillah diyoruz. Afetin 2. yılında yeniden bir bismillah diyor, iyileşme dönemine geçiyoruz."

Çeber: "Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, kenetlendiğimizde neler yapabileceğimizi gördük."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında koordinatör vali olduğu dönemde bölgede yapılan çalışmaları aktararak, "Burada hissedilen ne ise 85 milyonun hissettiği aynıydı. Rabbim ne böyle bir afeti ne de böyle bir acıyı milletimize bir daha yaşatmasın. Yaşanacak en büyük afetlerden biriydi. Afet sonrası ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, kenetlendiğimizde neler yapabileceğimizi gördük. Buraya çıkan herkes gibi bende konuşurken büyük zorluk yaşıyorum. Bugünü anma, anlama ve dualarla geçirmek en iyisi olacak" diye konuştu.

Gül: "Bir olmaya beraber olmaya devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, ekiplerin yaptığı çalışmalara değinerek şunları söyledi:

"Büyük bir acı yaşadık. Askerlerimiz, polislerimiz, AFAD'ımız çok büyük bir fedakarlık içindeydi. O gün çok büyük kahramanlıklar yazıldı. O gün asrın felaketinde nasıl bir asrın dayanışması olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türkiye'nin her yerinden her kesiminden buraya yardımlar geldi, el uzatıldı. Tek yürek olduk hep beraber olduk. Zaten tek yürek olunca bu milleti hiçbir afet hiçbir sıkıntı asla yıldıramaz. Bir vatandaşımız dahi dışarıda kalmayıncaya kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Güvenli ve dirençli evlerine, huzurlu evlerine kavuşuncaya kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir olmaya beraber olmaya devam edeceğiz."

Programda ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç'te konuşma yaparak 6 Şubat günü yaşananlar ile ileride yapılması gerekenleri belirterek duygu ve düşüncelerini aktardılar.