Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece ısınmak için sobayı yakarak uyuyan aileden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları adrese gittiklerinde aile üyelerini baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.U. ile eşi A.U, çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U.'yu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.