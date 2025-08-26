Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ne oldu? Doktor hasta yakınlarının üzerine mi yürüdü?

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen tartışma, kısa sürede hem sosyal medyada hem de yerel basında gündeme oturdu. İddiaya göre, bir hasta yakını ile hastanede görevli bir doktor arasında başlayan sözlü atışma, hastane koridorlarında tansiyonu yükseltti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor?

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİNDE NE OLDU?

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaşanan olay, sabah saatlerinde hastane koridorlarında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bir doktor ile hasta yakınları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek çevredeki vatandaşların dikkatini çekecek düzeye ulaştı. Gerginlik sırasında bir hasta fenalaşarak yere yığılırken, doktorun sinirlerine hâkim olamayarak hasta yakınlarının üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. O anlarda kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının "Doktor hastaya şiddet uyguluyor" şeklindeki tepkileri dikkat çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, karşılıklı sert söylemlerle tırmandı. Ekol TV Gaziantep Muhabiri Kübra Taşkıran'ın aktardığı bilgilere göre, taraflar arasında çıkan gerilim, hastane güvenliğinin müdahalesiyle son buldu. Yaşananlar sonrası olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise sağlıkta şiddet ve iletişim krizleri konusunu yeniden gündeme taşıdı.

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ'NDE DOKTOR YAKINLARININ ÜZERİNE Mİ YÜRÜDÜ?

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaşanan tartışma sırasında bir hasta fenalaşarak yere yığılırken, doktorun sinirlerine hâkim olamayarak hasta yakınlarının üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınlarının "Doktor hastaya şiddet uyguluyor" şeklindeki tepkileri dikkat çekti. Olay, hastane koridorlarında yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne sererken, yetkililer tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

DOKTOR CEZA ALDI MI?

Olayla ilgili olarak hastane yönetimi ve yetkili merciler tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmiştir. Ancak, soruşturmanın sonuçları ve doktor hakkında herhangi bir disiplin cezası veya yasal işlem uygulanıp uygulanmadığına dair kamuoyuna açıklanan bir bilgi bulunmamaktadır.