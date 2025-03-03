GAZİANTEP HAVA DURUMU: 4 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 4 Mart 2025 Salı günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 4 Mart Salı günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Mart 2025 Salı günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 4 Mart Salı günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...
GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, Gaziantep'te 4 Mart Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir soğuk etkili olurken, gün içerisinde sıcaklıkların 16 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşebilir. Yağış olasılığının düşük olduğu belirtilirken, rüzgarın hafif şiddette esmesi bekleniyor.