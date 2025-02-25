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GAZİANTEP HAVA DURUMU | 26 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU | 26 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
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Gaziantep'te 26 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gaziantep'te sıcaklık değerleri nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehirde yaşayan vatandaşlar, dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 26 Şubat Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te sıcaklık değerleri kaç dereceye kadar düşecek, kar yağışı bekleniyor mu?

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 9°C, en düşük sıcaklığın ise -3°C olması bekleniyor. Mevcut tahminlere göre, şehirde kar yağışı ya da yağmur beklenmiyor. Ancak gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşeceği için don ve buzlanma riski olabilir.

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 26 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep'te 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 26 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahminiGaziantep'te hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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