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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 23 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 23 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!
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23 Şubat Pazar günü Gaziantep'te hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Peki, 23 Şubat'ta Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat Pazar günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 23 Şubat Pazar günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı bekleniyor mu?

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 23 Şubat 2025 Pazar günü Gaziantep'te parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -6°C civarında başlayacak, öğleden sonra ise 3°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın hafif esmesi beklenirken, nem oranı yaklaşık %68 olacak. Vatandaşların güneşli havanın tadını çıkarırken, sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı tedbirli olmaları önerilir.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 23 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!Gaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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