Üye Girişi
Haberler

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Araban 5-6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil, Araban su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 6 Eylül 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Eylül Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 6 Eylül 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Eylül Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde!

6 EYLÜL GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Araban 5-6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Şehitkamil Şehitkamil Gaziantep Gaziantep İslahiye Şahinbey Şahinbey Oğuzeli Nurdağı Araban Gündem Araban Yaşam Nizip Eylül

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı

 Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Arkadaşlarından yürek burkan sözler: Burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun

Narin'in okulunda sessizlik! Arkadaşlarından yürek burkan sözler
Sırbistan İspanya maçı CANLI izle! (FULL HD) Sırbistan İspanya Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sırbistan İspanya maçı hangi kanalda? Sırbistan İspanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (FULL HD) Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Düzce'de nerede deprem oldu? Portekiz Hırvatistan maçı hangi kanalda? Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Danimarka İsviçre maçı CANLI izle! (FULL HD) Danimarka İsviçre maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Arda Güler, Ballon d'Or'a aday mı? Azerbaycan İsveç maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Azerbaycan İsveç geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday mı oldu? Azerbaycan İsveç maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Azerbaycan İsveç golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title