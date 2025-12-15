Haberler

Gaziantep Beyran Çorbası, Dünyanın En İyi İkinci Çorbası Oldu

Gaziantep Beyran Çorbası, Dünyanın En İyi İkinci Çorbası Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gastronomi platformu TasteAtlas'ın yayımladığı 'Dünyanın En İyi 100 Çorbası' listesinde Gaziantep Beyran Çorbası, 4.5 puanla ikinci sıraya yerleşti. Listede Türkiye'den bir diğer çorba olan Mercimek Çorbası da ilk 10'a girdi. Bu sonuçlar, Anadolu mutfağının uluslararası etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Liste, Türk mutfağının ana yemeklerin yanı sıra çorba kültüründe de dünya çapında güçlü bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Gastronomi alanında referans kabul edilen TasteAtlas, 2025/2026 "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesini yayımladı. Listede Türkiye'nin gastronomi başkentlerinden Gaziantep'e özgü Beyran Çorbası, dünya mutfağının önde gelen lezzetlerini geride bırakarak üst sıralarda yer aldı.

Yoğun aroması ve şifa olarak anılan yapısıyla bilinen Beyran, Tom Yum, Ramen ve Borş gibi küresel ölçekte tanınan çorbaları geçerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye'den toplam iki çorbanın ilk 10'a girmesi, Anadolu mutfağının uluslararası etkisini bir kez daha ortaya koydu.

TasteAtlas değerlendirmesine göre listenin zirvesinde Paraguay mutfağının geleneksel yemeği Vori-Vori yer aldı. Onu, 5 üzerinden 4,5 puanla ikinci sıraya yerleşen Gaziantep Beyran Çorbası izledi.

Mercimek Çorbası da İlk 10'da

Listenin devamında, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan Mercimek Çorbası da kendine ilk 10'da yer bularak dokuzuncu sıradaki Filipin çorbası Sinigang na Baboy'u geride bıraktı ve onuncu sıraya yerleşti.

Gaziantep Beyran Çorbası, Dünyanın En İyi İkinci Çorbası Oldu

Beyran ve mercimek çorbasının yanı sıra iki Türk lezzeti daha ilk 100'e girmeyi başardı. Domates çorbası 55'inci, kelle paça çorbası ise 63'üncü sırada yer aldı.

TasteAtlas listesi, Türk mutfağının yalnızca ana yemeklerde değil, çorba kültüründe de dünya çapında güçlü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Listenin ilk 10 sıralaması şöyledir:

  1. Vori-Vori – Paraguay
  2. Beyran Çorbası – Türkiye (Gaziantep)
  3. Yokohama Style Ramen – Japonya
  4. Soto Betawi – Endonezya
  5. Tonkotsu Ramen – Japonya
  6. Tom Kha Gai – Tayland
  7. Lanzhou Lamian – Çin
  8. Lohikeitto (Somon Çorbası) – Finlandiya
  9. Sinigang na Baboy – Filipinler
  10. Mercimek Çorbası – Türkiye
Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
title