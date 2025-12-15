Gaziantep Beyran Çorbası, Dünyanın En İyi İkinci Çorbası Oldu

Gastronomi alanında referans kabul edilen TasteAtlas, 2025/2026 "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesini yayımladı. Listede Türkiye'nin gastronomi başkentlerinden Gaziantep'e özgü Beyran Çorbası, dünya mutfağının önde gelen lezzetlerini geride bırakarak üst sıralarda yer aldı.

Yoğun aroması ve şifa olarak anılan yapısıyla bilinen Beyran, Tom Yum, Ramen ve Borş gibi küresel ölçekte tanınan çorbaları geçerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye'den toplam iki çorbanın ilk 10'a girmesi, Anadolu mutfağının uluslararası etkisini bir kez daha ortaya koydu.

TasteAtlas değerlendirmesine göre listenin zirvesinde Paraguay mutfağının geleneksel yemeği Vori-Vori yer aldı. Onu, 5 üzerinden 4,5 puanla ikinci sıraya yerleşen Gaziantep Beyran Çorbası izledi.

Mercimek Çorbası da İlk 10'da

Listenin devamında, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan Mercimek Çorbası da kendine ilk 10'da yer bularak dokuzuncu sıradaki Filipin çorbası Sinigang na Baboy'u geride bıraktı ve onuncu sıraya yerleşti.

Beyran ve mercimek çorbasının yanı sıra iki Türk lezzeti daha ilk 100'e girmeyi başardı. Domates çorbası 55'inci, kelle paça çorbası ise 63'üncü sırada yer aldı.

TasteAtlas listesi, Türk mutfağının yalnızca ana yemeklerde değil, çorba kültüründe de dünya çapında güçlü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Listenin ilk 10 sıralaması şöyledir: