Üye Girişi
Haberler

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP adayı Hasan Tahsin Usta ise %40,12 oy oranıyla 106.757 oy alarak ikinci sırada yer aldı. YRP ve DEM partilerinin adayları ise sırasıyla %6,72 ve %3,48 oy oranlarına ulaştı. Peki, GaziosmanpaşaBelediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları!

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

CHP'den Hakan Bahçetepe %40,45 oy oranıyla 107.636 oy alarak birinci sırayı elde etmiştir. AKP'den Hasan Tahsin Usta ise %40,12 oy oranıyla 106.757 oy alarak ikinci sırada gelmiştir. Diğer adaylar arasında YRP'den Ahmet Yılmaz %6,72 oy oranıyla 17.877 oy, DEM'den Ercan Sağlam ise %3,48 oy oranıyla 9.271 oy almışlardır. Bu sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP adayı Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye başkanı olmaya hak kazanmıştır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title