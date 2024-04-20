Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları!

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

CHP'den Hakan Bahçetepe %40,45 oy oranıyla 107.636 oy alarak birinci sırayı elde etmiştir. AKP'den Hasan Tahsin Usta ise %40,12 oy oranıyla 106.757 oy alarak ikinci sırada gelmiştir. Diğer adaylar arasında YRP'den Ahmet Yılmaz %6,72 oy oranıyla 17.877 oy, DEM'den Ercan Sağlam ise %3,48 oy oranıyla 9.271 oy almışlardır. Bu sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP adayı Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye başkanı olmaya hak kazanmıştır.