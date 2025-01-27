Gazelle Resort sahibi kim? Gazelle Resort'un sahibi Halit Ergül mü?

Gazelle Resort otelin sahibi kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bolu'da yaşanan yangının ardından vatandaşlar, Halit Ergül'ün başka otellerinin olup olmadığını araştırıyor. Gazelle Resort otel ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Peki, Gazelle Resort sahibi kim? Gazelle Resort'un sahibi Halit Ergül mü? Detaylar haberimizde...

GAZELLE RESORT SAHİB KİM?

Gazelle Resort & Spa Otel'in sahibi, aynı zamanda Grand Kartal Otel'in de sahibi olan iş insanı Halit Ergül'dür. Bolu'da turizm alanında faaliyet gösteren Ergül, bölgedeki lüks konaklama sektöründe tanınan bir isimdir.

GAZELLE RESORT'UN SAHİBİ HALİT ERGÜL MÜ?

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün gece yarısı kapatma kararı alınan bir diğer oteli Gazelle Resort Otel'in arazisini 13 kat büyüttüğü ortaya çıktı. Ergül'ün Gölcük yakınlarında 16,5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel'i orman işgalleri ve "mesire" oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı öğrenildi.