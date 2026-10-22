Gastronominin Perde Arkası: Rus Üreticiler Türkiye'ye Ne Sunuyor?

Öte yandan gastronomi işi gıda üretimi ve yemek hazırlamakla sınırlı değil. Fırınlar, kafeler ve restoranlar kaliteli malzeme ve ekipmana ihtiyaç duyuyor. Festival organizatörleri ise yemek satışı ve ziyaretçi hizmetleri için pratik çözümler arıyor. Türkiye'de yerel şirketler bu alanlarda aktif olarak büyüyor, ancak yabancı üreticilerle iş birliği için de fırsatlar mevcut. Bu üreticiler arasında Türk iş ortaklarıyla çalışmaya ilgi duyan Rus şirketleri de yer alıyor.

Yerinde Durmayan Bir Pazar

Yabancı tedarikçilerin yerel sektörün gücünü dikkate alması gerekiyor. Türkiye gıda sanayisi hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına hizmet veriyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) verilerine göre ülke 2025'te içecekler dahil 27,79 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünü ihraç etti . Temmuz 2026'da gıda sanayisinde çalışan sayısı 788.000'i aştı . Bu rakam büyük bir şehrin nüfusuyla karşılaştırılabilir düzeyde. Üstelik restoran, kafe ve diğer yemek hizmeti işletmelerinin çalışanları bu sayıya dahil değil.

Tüketici alışkanlıkları da değişiyor. Geleneksel restoran ve kafelerin yanında yemek teslimat hizmetleri giderek daha popüler hale geliyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025'te hazır yemeğin çevrim içi satışları, yıllık ortalama döviz kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 6,8 milyar dolara ulaştı . Yemek hizmeti işletmeleri için bu yalnızca ek bir satış kanalı değil, aynı zamanda servis hızı, ambalaj ve teslimat operasyonları konusunda yeni gereklilikler anlamına geliyor.

Ancak sektörün büyüklüğü güçlü rekabeti ortadan kaldırmıyor. İşletmelerin pazardaki konumlarını korumak için faaliyetlerini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Gıda üreticileri maliyetleri düşürmenin, istikrarlı ürün kalitesini korumanın ve üretim süreçlerini iyileştirmenin yollarını arıyor. Restoran ve kafeler ise menülerini güncelliyor, farklı servis formatlarını deniyor ve yeni müşteri kazanmanın yollarını araştırıyor.

Türk şirketleri uygun çözümler ararken gözlerini uluslararası pazarlara da çeviriyor. Yabancı üreticiler yerel işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren özel nitelikli hammaddeler, özel ekipmanlar veya teknolojiler sunabiliyor. Dolayısıyla gelişmiş ve rekabetçi bir pazarda bile uluslararası iş ortaklarıyla iş birliğine alan var.

Rus Ürünlerini Yakınlaştırmak

Ulusal marka "Made in Russia", Rus şirketlerinin ürünlerini yurt dışında tanıtmasına destek oluyor. Program beş alanda gönüllü sertifikasyona dayanıyor: kalite, güvenilirlik, benzersizlik, çevresel duyarlılık ve organik köken. Bu alanlardan birinde sertifika alan üreticiler, ürünlerini uluslararası pazarlarda tanıtmak için ek olanaklar kazanıyor.

Program uluslararası fuarlara, iş misyonlarına, festivallere ve diğer etkinliklere katılım için destek sağlıyor. Şirketler bu etkinliklerde ürünlerini tanıtıyor, iş ortakları buluyor ve iş birliği koşullarını görüşüyor. Bu tür etkinlikler Türkiye'de de düzenleniyor. Rus ürünlerinin yer aldığı gastronomi festivalleri ve tadım etkinlikleri bunlar arasında.

Tüketiciler için de "Made in Russia" etiketi yararlı bir rehber işlevi görüyor. Market raflarında ve çevrim içi pazar yerlerinde Rus ürünlerini ayırt etmeye ve bu ürünlerin ulusal program kapsamında doğrulamadan geçtiğini anlamaya yardımcı oluyor.

Program gıda üretiminden ekipman imalatına ve hazır iş çözümlerine kadar geniş bir sektör yelpazesinden şirketleri bir araya getiriyor. Bu şirketlerin bir kısmı uluslararası ticarette deneyim sahibi ve artık Türkiye'yi yeni bir ihracat pazarı olarak değerlendiriyor.

Türkiye Pazarı İçin Sibirya Unu

Novosibirsk 1 No'lu Un Fabrikası, ulusal marka "Made in Russia" kapsamında sertifika alan şirketler arasında yer alıyor. Sibirya'nın en büyük un üreticilerinden biri olan şirket, Belyaevskaya markasıyla buğday unu üretiyor. Fabrikanın günlük tahıl işleme kapasitesi 800 tonu aşıyor.

Şirket tahılı Sibiryalı tarım üreticilerinden satın alıyor ve kalitesini kendi laboratuvarında kontrol ediyor. Hamurun esnekliğini ve pişmiş ürünün dokusunu büyük ölçüde belirleyen öğütme inceliği ile glüten özelliklerine özel önem veriliyor. Bu özelliklerdeki istikrar profesyonel fırınlar için de önemli. Böylece fırınlar yerleşik reçetelerine sadık kalıyor ve üretim süreçlerini sürekli ayarlamak zorunda kalmadan öngörülebilir sonuçlar elde ediyor.

Fabrikanın ürünleri uzun süredir Rusya dışına da gönderiliyor. Şirket 2024'te un, tahıl ve yağlı tohumlar dahil 16.300 tonu aşkın ürün ihraç etti. İhracat yaptığı ülkeler arasında Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Azerbaycan bulunuyor. Çin'i özellikle anmak gerekiyor: Şirket bu pazarda uzun yıllardır faaliyet gösteriyor ve Belyaevskaya unu hem toptan hem perakende kanallarda satılıyor.

Fabrika şimdi Türkiye pazarına giriş fırsatlarını değerlendiriyor. Belyaevskaya unu yerel üreticiler için un paçalı bileşeni olarak da ilgi çekebilir. Bu yöntemde farklı özelliklere sahip unlar karıştırılarak istenen niteliklerde hammadde elde ediliyor. Böylece üreticiler hamurun özelliklerini reçeteye ve nihai ürünün niteliklerine göre ayarlayabiliyor.

Fabrika ayrıca Türk fırınları, şekerleme ve pastacılık üreticileri ile diğer gıda sanayisi işletmeleriyle iş birliğine de ilgi duyuyor. Bu işletmeler için Belyaevskaya unu, kendi üretimlerinde kullanabilecekleri malzeme yelpazesini genişleten ek bir hammadde seçeneği olabilir.

Tekerlekler Üzerinde Gastronomi

Kaliteli malzeme her yemek hizmeti işletmesi için önemli. Ancak festivaller ve şehir kutlamaları başka bir zorluk daha getiriyor: Yüzlerce misafir için yemek nerede hazırlanacak? Her mekânda gerekli altyapı bulunmuyor. “Food truck” adıyla bilinen mobil mutfaklar, yemeklerin doğrudan etkinlik alanında hazırlanıp satılmasını sağlayarak bu soruna çözüm getiriyor.

Rusya'da bu tür mobil mutfaklar, ulusal marka "Made in Russia" kapsamında sertifika alan bir diğer şirket olan RETROTRAK tarafından üretiliyor. Şirket küçük kahve dükkânlarından ve burger noktalarından tam donanımlı mobil restoranlara kadar farklı iş formatları için food truck üretiyor. Ekipman menüye ve müşterinin ihtiyaçlarına göre seçiliyor. Modellerin birçoğu ise 20. yüzyıl ortasının klasik otomobillerinden esinlenen bir tasarıma sahip. Şirketin food truck'ları hâlihazırda Rusya, Almanya, İsviçre, Kazakistan ve Belarus'ta hizmet veriyor.

Turizmin ve festivallerin çok sayıda ziyaretçi çektiği Türkiye'de bu tür çözümler etkinlik organizatörlerinin ve girişimcilerin ilgisini çekebilir. Sabah boş olan bir alan, festival kapılarını açtığında ziyaretçilere hizmet vermeye hazır, tam donanımlı bir mutfağa dönüşebiliyor.

İstanbul'da Yeni İş Bağlantıları

Türk iş dünyası 22–23 Ekim'de Rus üreticileri ve ürünlerini yakından tanımak için yeni bir fırsat bulacak. Bu tarihlerde İstanbul, 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak. Forumda ulusal marka "Made in Russia" çatısı altında ortak bir stant yer alacak. Rusya'nın dokuz bölgesinden toplam 19 şirket ürün ve geliştirmelerini tanıtacak. Katılımcılar arasında gıda ürünleri, kozmetik ve dijital teknoloji üreticileri yer alıyor.

Türk girişimciler stantta Rus ürünleri ve geliştirmeleri hakkında daha fazla bilgi alabilecek, üreticilerle doğrudan görüşebilecek ve olası ortak projeleri ele alabilecek.