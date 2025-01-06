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Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle!

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle!
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Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından biri olan "Gassal", ilk sezonuyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler şimdi ise dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını ve yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Gassal 2. sezonla ilgili yeni gelişmeler var mı? İşte detaylar!

Gassal dizisi, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İlk sezonun ardından diziye olan ilgi giderek artarken, hayranlar ikinci sezona dair bir tarih açıklanmasını bekliyor. TRT Tabii 2. sezon fragmanı konusunda yapılan paylaşımlar ise merakla takip ediliyor. TRT Tabii platformunun başarılı yapımları arasında yer alan Gassal, ikinci sezonuyla yine çok konuşulacağa benziyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GASSAL KONUSU NEDİR?

"Gassal" dizisi, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi derinlemesine ele alan dramatik bir yapımdır. Başrolünde Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteri, kimsesiz cenazeleri yıkayarak hayatını sürdüren bir gassaldır. Baki, kendi ölümünün yaklaştığını hissettiğinde, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşer ve bu arayış, onun toplumla ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmesine neden olur.

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle!

GASSAL 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İkinci sezonun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor. Tabii dizisi Gassal'ın yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı.

GASSAL 2. SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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