Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...)

Tabii'de başlayan yeni dizi, ölümle burun buruna gelen ve büyük bir değişim yaşayan bir gassalın hikayesini anlatıyor. Kendisini ölüm sonrası yıkayacak birini arayan gassalın maceraları, izleyicilere farklı ve etkileyici bir hikaye sunuyor. Dizi, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiyi ve bu çizgide yaşanan değişimleri gözler önüne seriyor. Peki, Gassal 2. sezon oyuncuları kimler?

GASSAL NE KADAR İZLENDİ?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve 2. sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak

GASSAL KONUSU NE?

Gassal dizisi, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dizide, 30'lu yaşlarda bir gassal olan Baki'nin 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşmesi anlatılıyor.

GASSAL OYUCULARI KİM?

Ahmet Kural

• Sibel Aytan

• Muharrem Türkseven

• Ezgi Özyürekoğlu

• Serkan Ercan

• Eren Balkan

• Ebru Cündübeyoğlu

• Demir Karahan

GASSAL 2. SEZON OYUCULARI KİM?

2. sezonun dikkat çeken yeni karakterleri:

Ebru (Hande Soral) : Duygusal derinliği ve karanlık geçmişiyle diziye dahil olan Ebru, hem baş karaktere destek olacak hem de hikayenin önemli dönüm noktalarından birini oluşturacak.

Ali Rıza (Ercan Kesal) : Güçlü ve otoriter bir figür olarak hikayeye yön veren Ali Rıza, sezona damga vuracak yeni karakterlerden biri.

Fatma (Nazan Kesal): Aile bağlarının ve geçmişin yükünü taşıyan Fatma, duygusal ve trajik hikayesiyle izleyicilere dokunacak.

Rasim (Serhat Kılıç): Hikayede kilit bir rol üstlenecek olan Rasim, hem gerilimi artıracak hem de izleyicilerin merakını diri tutacak.

GASSAL HANGİ PLATFORMDA?

TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin İstanbul Beykoz ve çevresindeki çeşitli mekanlarda çekildiği ifade edildi.