Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı?

Gassal 2. Sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken, dizinin hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Dizinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Fragman, izleyiciler arasında büyük bir coşku oluşturarak sosyal medyada geniş yankı buldu. Gassal 2. sezon fragmanı izle!

GASSAL KONUSU NE?

"Gassal", ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi derinlemesine ele alan bir drama dizisidir. Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu dizi, kimsesiz cenazeleri yıkayarak geçimini sağlayan Baki'nin hikâyesini anlatıyor.

GASSAL 2. SEZON FRAGMANI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gassal 2. sezon fragmanı henüz paylaşılmadı.

OYUNCULAR DİZİYİ DEĞERLENDİRDİ

Dizi hakkında aldığı yorumlara işaret eden Kural, "'Bu nasıl bir iş? Böyle iş mi olur? Ciğerimizi yaktınız.' diyorlar. Sümeyye, gündelik hayatta saklı kalmış komediyi çok güzel çıkartıyor. İkinci sezonda da çok büyük sürprizlerimiz var. Güzel hikayelerle dolu bir ikinci sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, canlandırdığı Baki'nin yalnız bir karakter olmasından çok etkilendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gassallık çok zor bir meslek. Ruhen ve manevi anlamda çok güçlü olmanız lazım. Tüm zamanını ölülerle geçiren bir adam olması beni çok etkiledi. Ölüm aklınıza geldiğinde ve ölümle karşılaştığınız zaman korkulan bir duygu ama bundan kaçış yok. Ölümü her defasında hatırlamamız gerekiyor. Bu dizi de bunu üstlenen bir iş oldu. Ölümden korkmamak gerek ama tabii haliyle 'Yaşayabildiğimiz kadar hayırlısıyla yaşayalım' diyoruz."