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Garanti BBVA ve KGF’den Teknoloji Girişimlerine Büyüme Yolculuğunda Yeni Destek

Garanti BBVA ve KGF’den Teknoloji Girişimlerine Büyüme Yolculuğunda Yeni Destek
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Garanti BBVA, Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimlere yönelik yeni bir kredi destek paketini hayata geçiriyor. %80 kefalet desteği sunulan paket kapsamında, özellikle erken aşama teknoloji girişimlerinin büyüme ve ölçeklenme yolculuklarında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Garanti BBVA, teknoloji odaklı girişimlerin büyüme yolculuklarını desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yeni bir kredi destek paketini hayata geçiriyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kredisi Projesi kapsamında sunulan destekten, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yerleşkelerinde faaliyet gösteren, kuruluş tarihinden itibaren en fazla 3 yıl geçmiş yeni girişimciler ile diğer KOBİ işletmeleri yararlanabilecek.

Program kapsamında yeni girişimciler en fazla 1 milyon TL’ye, diğer KOBİ’ler ise en fazla 10 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Paket kapsamında %80 kefalet desteği sağlanacak. Teknoloji girişimcileri detaylı bilgi için Garanti BBVA şubelerine başvurabilecekler.

“Teknoloji girişimciliği Türkiye’nin gelecekteki büyüme alanlarından biri”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya teknoloji girişimlerine yönelik bu yeni finansman olanağını şu sözlerle değerlendirdi: “Teknoloji girişimciliği Türkiye’nin gelecekteki büyüme alanlarından biri. Özellikle erken aşama teknoloji girişimlerinin büyüme yolculuklarında finansmana erişimi kritik önem taşıyor. Bugün girişimcilik ekosisteminde çok önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Artık yapay zekâ, siber güvenlik, ödeme teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanları odakta. Bu girişimler çok daha küresel düşünen, çevik ve ölçeklenebilir iş modelleri geliştiriyor. Garanti BBVA olarak girişimciliği yol arkadaşlığı, rehberlik ve uzun vadeli ortaklık yaklaşımıyla ele alıyoruz. KGF iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni destek paketini, teknoloji girişimlerinin finansmana erişimini kolaylaştırması açısından önemli buluyoruz. Türkiye’nin teknoloji girişimciliği alanında çok güçlü bir potansiyeli olduğuna inanıyor ve girişimcilerin ölçeklenme süreçlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz.”

Girişimcilik ekosistemine bütünsel destek

Garanti BBVA, teknoloji girişimciliğine yönelik çalışmalarını yalnızca finansman desteğiyle sınırlı değil. Banka, girişim bankacılığı modeli, hızlandırma programları, stratejik iş birlikleri ve küresel ağlara erişim alanlarında girişimcilik ekosistemine bütünsel destek sunuyor.

Garanti BBVA’nın teknoloji odaklı girişimlere yönelik yürüttüğü en önemli programlardan biri olan Garanti BBVA Partners Tech Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 60 teknoloji girişimi destekledi.

Banka ayrıca Techstars İstanbul ana partnerliği, Bilkent, ODTÜ ve İTÜ gibi üniversitelerin teknokentleriyle yürüttüğü iş birlikleri ve girişimcilik ekosistemine yönelik programlarla teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte büyümesini desteklemeye devam ediyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Haberler.com
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