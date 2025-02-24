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Garanti BBVA Mobil 2024'te 16 Milyonu Aşkın Aktif Müşteriye Ulaştı

Garanti BBVA Mobil 2024'te 16 Milyonu Aşkın Aktif Müşteriye Ulaştı
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Garanti BBVA, dijitalleşme yolculuğunda attığı yenilikçi adımlarla hem müşterilerine değer katıyor hem de sektöre yön vermeye devam ediyor.

2024 yılında da müşteri odaklı yaklaşımı ve dijital bankacılıktaki yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Garanti BBVA'nın mobil bankacılık uygulaması Garanti BBVA Mobil 16.5 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaştı ve Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulamalarından biri olarak mobil bankacılığa yön verdi. Garanti BBVA ayrıca, 2024 yılı boyunca dijital kanallarında yüksek sayıdaki müşteri kazanımının katkısıyla toplam müşteri sayısını da 27,3 milyona çıkardı. Bu rakam, Türkiye'de her iki bankacılık müşterisinden birinin Garanti BBVA'yı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Aracım, Evim ve Seyahatim İle Tüm İhtiyaçlar Tek Noktada

Garanti BBVA Mobil'de yer alan Aracım, Evim ve Seyahatim menüsü ile müşteriler tüm ihtiyaç ve harcamalarını tek noktadan takip edip yönetebiliyor. Garanti BBVA, ilgili alanlarda müşterilerin ödemelerine dair hatırlatmalar yaparak hem finansal günlük işlemlerinin takibini kolaylaştırıyor hem de yaşam deneyimlerinin de daha önemli bir parçası haline geliyor.

Yatırımları Tek Yerden Takip Etme Kolaylığı

Yenilenen "Yatırım Menüsü" müşterilere tüm yatırımlarını tek bir ekrandan takip edilebilme imkânı sunuyor. Yatırımcılar, hisse senedinden fona, bireysel emeklilikten altına kadar portföylerini tek bir ekrandan görebiliyor ve yatırımlarının durumunu anlık olarak takip edebiliyor.

Ugi ile 2024'te 61 Milyon Sohbet

Garanti BBVA'nın akıllı asistanı Ugi, 2024 yılı boyunca mobil uygulama üzerinden 60 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 5 milyondan fazla müşterinin işlemlerini kolaylaştırarak destek oldu. Garanti BBVA, üretken yapay zekayı kullanarak radikal bir bankacılık deneyimi yaratmak ve Ugi'yi daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

"Güvenli Arama" Özelliği İle Dolandırıcılığa Karşı Koruma

2024 yılında hayata geçirilen "güvenli arama" özelliği, bankadan yapılan çağrıların mobil uygulama üzerinden doğrulanmasını sağladı. Bu yenilik, telefon dolandırıcılığına karşı müşterilere güçlü bir koruma mekanizması sundu.

Hayatı Kolaylaştıran Mobil Yenilikler

Garanti BBVA Mobil, kullanıcılarının finansal işlemlerini kolaylaştıracak birçok yeni özelliği de 2024 yılında hizmete sundu."Ödeme İste" özelliği ile müşteriler, bekledikleri bir ödeme varsa ya da harçlık isteme gibi durumlarda, tanıdıklarının Garanti BBVA veya başka bankalarda bulunan hesaplarına para transferi talebinde bulunabiliyor. Bu alandaki çalışmalar 2025 yılında da zenginleşmeye devam edecek.

Ertelemeli krediden dijital taşıt kredisine, yeni sigorta ürünlerinden portföylerle yazışma hizmetine kadar finansal ihtiyaçlara yönelik birçok yenilik de Garanti BBVA Mobil kullanıcılarının hayatına değer katan çözümler oldu. Garanti BBVA Mobil 1.000'i aşkın fonksiyon setiyle müşterilerinin yanında olmaya devam etti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik dijital bankacılıktaki başarılarını şu sözlerle değerlendirdi: "Garanti BBVA olarak, teknolojiyi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler yaratmak için kullanıyoruz. Bugün Garanti BBVA Mobil, 16 milyonu aşkın aktif kullanıcı sayısıyla Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulamalarından biri konumunda. Bireysel bankacılık işlemlerinin %98.4'ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleştirildi. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimize hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduk. Bu başarılar, dijitalleşme liderliğimizi güçlendirirken gelecekteki yenilikler için de bizi motive ediyor. Dijitalleşmede lider ve öncü olmaya devam edeceğiz."

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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