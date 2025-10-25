Haberler

Galatasaray Göztepe hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Göztepe canlı HD şifresiz maç izleme link!

Galatasaray Göztepe hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Göztepe canlı HD şifresiz maç izleme link!
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Göztepe canlı link! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray Göztepe şifresiz nereden, nasıl canlı izlenir? Galatasaray Göztepe derbi canlı HD link!

Galatasaray Göztepe canlı izle! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma, hem liderlik yarışını hem de üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Maç, İstanbul'daki RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayacak ve taraftarlar karşılaşmayı tribünden veya televizyon başından takip edebilecek.

Galatasaray Göztepe hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Göztepe canlı HD şifresiz maç izleme link!

Galatasaray cephesinde Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira'nın yokluğu dikkat çekiyor. Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kolombiyalı savunmacı, Göztepe karşısında kart görmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Göztepe ise son haftalardaki formuyla dikkat çekerken, deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray Göztepe karşılaşması, Türkiye'de Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler Bein Sports kanalı aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek. Ayrıca TOD TV platformu da bu mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler için TOD platformu alternatif bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar, TOD'un mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden tablet, telefon ya da bilgisayar aracılığıyla canlı yayına erişebiliyor. Yayın, maç saatinden itibaren eşzamanlı olarak başlayacak.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM, CANLI İZLEMEK İSTİYORUM?

Galatasaray Göztepe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, Bein Sports veya TOD TV üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Maç, Bein Sports'un yayın akışında yer alırken, abonelik sahibi olan kullanıcılar bu platform üzerinden HD kalitede izleme imkânına sahip olacak.

TOD TV ise internet bağlantısı olan kullanıcılar için dijital platform seçeneği sunuyor. Futbolseverler, TOD platformuna giriş yaparak tablet, akıllı telefon ya da bilgisayar üzerinden maçı canlı izleyebilir. Yayın, şifreli olarak sunuluyor ve üyelik gerektiriyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Göztepe mücadelesini şifresiz izlemek isteyenler için bazı yabancı kanallar yayın yapacak. Brezilya'da Disney+, Fransa'da Bein Sports 2 ve Senegal'de ESPN 3 Africa karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek. Bu kanallar, ilgili ülkelerdeki izleyicilere açık yayın yapacak.

Türkiye sınırları içinde bu yayınlara erişim sağlamak teknik olarak mümkün olsa da yayın hakları gereği bu yayınlar yalnızca ilgili bölgelerde izlenebiliyor. Bu nedenle karşılaşmayı yasal yollarla izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports veya TOD TV platformlarını tercih edebilir.

Galatasaray Göztepe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Brezilya: Disney+

Fransa: Bein Sports 2

Senegal: ESPN 3 Africa

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.