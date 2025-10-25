Galatasaray Göztepe hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Göztepe canlı HD şifresiz maç izleme link!

Galatasaray Göztepe canlı izle! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma, hem liderlik yarışını hem de üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Maç, İstanbul'daki RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayacak ve taraftarlar karşılaşmayı tribünden veya televizyon başından takip edebilecek.

Galatasaray cephesinde Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira'nın yokluğu dikkat çekiyor. Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kolombiyalı savunmacı, Göztepe karşısında kart görmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Göztepe ise son haftalardaki formuyla dikkat çekerken, deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray Göztepe karşılaşması, Türkiye'de Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler Bein Sports kanalı aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek. Ayrıca TOD TV platformu da bu mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler için TOD platformu alternatif bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar, TOD'un mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden tablet, telefon ya da bilgisayar aracılığıyla canlı yayına erişebiliyor. Yayın, maç saatinden itibaren eşzamanlı olarak başlayacak.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM, CANLI İZLEMEK İSTİYORUM?

Galatasaray Göztepe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, Bein Sports veya TOD TV üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Maç, Bein Sports'un yayın akışında yer alırken, abonelik sahibi olan kullanıcılar bu platform üzerinden HD kalitede izleme imkânına sahip olacak.

TOD TV ise internet bağlantısı olan kullanıcılar için dijital platform seçeneği sunuyor. Futbolseverler, TOD platformuna giriş yaparak tablet, akıllı telefon ya da bilgisayar üzerinden maçı canlı izleyebilir. Yayın, şifreli olarak sunuluyor ve üyelik gerektiriyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Göztepe mücadelesini şifresiz izlemek isteyenler için bazı yabancı kanallar yayın yapacak. Brezilya'da Disney+, Fransa'da Bein Sports 2 ve Senegal'de ESPN 3 Africa karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek. Bu kanallar, ilgili ülkelerdeki izleyicilere açık yayın yapacak.

Türkiye sınırları içinde bu yayınlara erişim sağlamak teknik olarak mümkün olsa da yayın hakları gereği bu yayınlar yalnızca ilgili bölgelerde izlenebiliyor. Bu nedenle karşılaşmayı yasal yollarla izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports veya TOD TV platformlarını tercih edebilir.

Galatasaray Göztepe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Brezilya: Disney+

Fransa: Bein Sports 2

Senegal: ESPN 3 Africa