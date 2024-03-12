Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor?
Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Ayrıca dizinin hangi kanalda yayınlandığı da izleyiciler tarafından sorgulanıyor.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Gaddar dizisi merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılıyor. Peki, Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor?
GADDAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gaddar dizisinin 9. Bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Müdür Dağhan'ın Leylâ ile bağlantısını öğrenir ve bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a onun etrafında kalmasını teklif eder. Çünkü Müdür Necdet'e ait bir bilgisayarı ele geçirmek ister. Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leylâ'nın peşine düşer. Dağhan babasını öldürdüğü ve bunu söyleyemediği için Leylâ'ya karşı vicdan azabı duymaya başlar. Bu yüzden hem Leylâ'yı korumaya hem de bilgisayarı bulmaya mecbur kalır.
- Enver yaşadığı travmadan sonra Yağmur'un desteğiyle kendini toparlamaya çalışır aynı zamanda babasına karşı yenilmeyeceğini göstermek için hemen düğün hazırlıklarına koyulur. Davut'un Enver'e kızgınlığı devam ederken Enver kendini affettirmenin yollarını arar.
- Ekber Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir, bunun arkasında kimin parmağı olduğunu araştırmaya başlar. Enver şahane bir düğünle evleneceklerini zannederken Ekber'in mâni olmak için başka bir planı daha vardır.
- Fatma, Davut'u Fikriye ile baş başa görünce adeta yıkılır. İkisinden de yaptıklarının hesabını sormaya kararlıdır.
- Aydan Oya'nın tüm ısrarlarına rağmen Dağhan'dan uzak duramaz, onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer. Her yere yayılan 'gaddar' söylentisi Gürkan'ın dikkatini çeker. Bir yandan Dağhan'ı takip ederken bir yandan da bu söylentiyi sorgulamaya başlar.