Gaddar dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Gaddar konusu ne, oyuncu kadrosu kimler?

Gaddar dizisi hangi gün, nerede çekiliyor ve NOW Tv'de yayınlanan Gaddar dizisi konusu nedir merak ediliyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ile Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Gaddar dizisi konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Gaddar dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Gaddar konusu ne, oyuncu kadrosu kimler?

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Gaddar dizisi her Cuma 20.00'de NOW'da yayınlanıyor.

GADDAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

ÇAĞATAY ULUSOY

SÜMEYYE AYDOĞAN

FATİH BERK ŞAHİN

ONUR SAYLAK

ERDAL ÖZYAĞCILAR