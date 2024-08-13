Furkan Bölükbaşı'nın kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sık sık adından söz ettiren Furkan Bölükbaşı'nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri haberimizde yer alıyor. Peki, Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 yılında doğmuştur. Furkan Bölükbaşı, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuş üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamıştır.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KARİYERİ HAKKINDA

2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bilim ve Sanat Vakfı ve İstanbul Şehir Üniversitesi kapsamında tarih, sosyoloji ve felsefe alanlarında eğitimler aldım, sempozyum konuşmacılığı yaptı.